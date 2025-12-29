RTÜK Duyurdu: Yalova'daki IŞİD Operasyonuna Yayın Yasağı Getirildi

RTÜK, Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da polis tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

7 polisin yaralandığı olay ile ilgili yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

