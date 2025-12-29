Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilmişti! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli ve Memur Maaşı İçin Yeni Rakamı Verdi! O Seviyeye Çıkabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL’ye yükselmesinin ardından gözler bu kez emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur maaşlarında beklenen artış oranlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin netleşmesiyle milyonlarca çalışan ve emekli, “Maaşlara ne kadar zam gelecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Daha önce asgari ücret için “27.500–28.000 TL bandı” öngörüsünde bulunarak dikkat çeken Erdursun, şimdi de emekli ve memur zammına ilişkin net rakamlar paylaştı.

Dünya Gazetesi yazarı olan SGK Uzmanı Erdursun, 2026 Ocak ve Temmuz dönemlerine ilişkin zam senaryolarını kaleme aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

Türkiye’de halen en düşük emekli aylığının 16.881 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, ek bir düzenleme yapılmaması halinde bu tutarın 18.900–19.000 TL bandına yükselmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Ancak bu artışın bile emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyeceğini vurguladı.

2026 OCAK ZAMMI İÇİN BEKLENEN ORANLAR

Erdursun’un paylaştığı tahminlere göre 2026 Ocak dönemi için öne çıkan zam oranları şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 12,3

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7

Bu noktada memurların neden daha yüksek zam alacağına ilişkin sorulara da değinen Erdursun, bunun kalıcı bir hak değil, toplu sözleşmeden kaynaklanan dönemsel bir fark olduğunu belirtti.

TABLOYU TOPLU SÖZLEŞME DEĞİŞTİRİYOR

Erdursun, 2025 Temmuz zamlarını hatırlatarak o dönemde tam tersi bir durum yaşandığını anımsattı:

Memur ve memur emeklileri: yüzde 15,57

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,67

Bu nedenle 2025’te emeklilerin daha yüksek oranlı zam aldığına dikkat çekti. 2026 Ocak’ta ise toplu sözleşmeden doğan farkın devreye girmesiyle memurların daha avantajlı konuma geçeceğini ifade etti.

Ayrıca 2025’in ikinci yarısında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının 2026 Ocak’ta yüzde 11’e yükseltileceğini belirterek memurlara yapılacak daha yüksek zammın nedeninin bu düzenleme olduğunu söyledi.

TEMMUZ 2026’DA DENGE YENİDEN DEĞİŞECEK

Erdursun’a göre bu avantaj kalıcı olmayacak. 2026 Temmuz döneminde bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklileri avantajlı çıkacak. Çünkü memurlar için uygulanan yüzde 11’lik toplu sözleşme artışı devreden çıkacak ve yerine yüzde 7’lik zam oranı gelecek.

Tabloyu şu şekilde özetledi:

Ocak 2026: Memurlar lehine

Temmuz 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine

ENFLASYON UYARISI: ALIM GÜCÜ GERİLİYOR

Yıllık enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini, Aralık enflasyonunun ise yüzde 1’e yakın açıklanmasını beklediğini belirten Erdursun, 3 Ocak’ta enflasyonun netleşeceğini, 5 Ocak’tan sonra da zam oranlarının kesinleşeceğini söyledi.

Ancak asıl kritik uyarıyı da ekledi:

Nominal zam oranlarının yüksek görünmesine rağmen reel alım gücünün düşmeye devam edeceğini belirtti. Erdursun’a göre 2026 yılında ortalama emekli aylıkları 20–22 bin TL bandında kalacak ve kira, gıda, ulaşım gibi harcamalardaki artış dikkate alındığında bu seviyeler refah artışı sağlamaya yetmeyecek.

