145 Yıllık Para Birimi Tarihe Karışıyor! ‘Panikle Satmayın’

İlk kez 1881 yılında basılarak dolaşıma giren Bulgar levası, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmi para birimi olma özelliğini yitirecek. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyeliği kapsamında ortak para birimi Euro’ya geçiş sürecini resmen başlatacak.

Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne dahil olmasıyla birlikte ülkede yerel para birimi olarak kullanılan leva yerini Euro’ya bırakacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren Euro resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanacak.

BİR AY SÜREYLE ÇİFT PARA DÖNEMİ

Geçiş sürecinde vatandaşların uyum sağlaması amacıyla bir ay boyunca hem leva hem de Euro tedavülde olacak. Bu sürenin sona ermesinin ardından levanın günlük kullanımı bitecek. Ancak Bulgaristan vatandaşları, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre kısıtlaması olmadan Euro’ya çevirebilecek.

AB ONAYI ÜLKEDE OLUMLU KARŞILANDI

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026’da Euro’ya geçişini onaylaması ülkede memnuniyetle karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026’dan itibaren Euro'ya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SABİT KUR AÇIKLANDI

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, Euro Bölgesi’ne geçişle birlikte 1 Euro’nun 1,95583 leva olarak sabitleneceğini ve bu oranın korunacağını duyurmuştu.

TCMB’DEN LEVA KARARI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak’tan itibaren alım-satıma konu olan döviz kurları listesinden Bulgar levasını çıkarma kararı aldı.

DÖVİZ PİYASALARINDA LEVA HAREKETLİLİĞİ

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, Bulgar levasının halen alım-satımının yapıldığını ancak döviz değişim oranlarının önceki dönemlere kıyasla cazibesini yitirdiğini belirtti.

LEVA, EURO KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Yerlioğlu, Euro’ya geçiş süreci netleşmeden önce 1 Euro’nun yaklaşık 1,97 leva seviyesinde olduğunu, ancak gelişmelerle birlikte levanın Euro karşısında değer kaybettiğini ifade etti. Piyasada leva arzının artmasıyla birlikte Euro’nun daha da güçlendiğine dikkat çekti.

‘VATANDAŞLAR PANİK YAPMAMALI’

Yerlioğlu, piyasalardaki son durumu şu sözlerle değerlendirdi: "1 Euro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması. Dolayısıyla fiyatta düşüş var ama alım satımı devam ediyor. Orada bir sorun yok. Sadece vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz."

DÖVİZ BÜROLARINDA LEVA ALIMI SÜRECEK

Euro’ya geçiş sonrasında da döviz bürolarında leva bozdurulabileceğini belirten Yerlioğlu, "Kapalıçarşı'da karışık para dediğimiz, dolaşımı daha az olan paraların alım satımı yine devam edecektir" dedi.

SINIR BÖLGELERİNDE EURO ARTIŞI

Özellikle Edirne gibi sınır bölgelerine yoğun leva girişi olduğunu ifade eden Yerlioğlu, son dönemde bu bölgelerde Euro girişinin arttığını da sözlerine ekledi.

‘TEDAVÜLDEN KALKMASI ALINMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ’

Bölgedeki döviz müesseselerinin leva alımını sürdürdüğünü vurgulayan Yerlioğlu, " Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır" diye konuştu.

ALMAN MARKI ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

AB ülkelerinde geçmişte benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Yerlioğlu, Alman markını örnek göstererek, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA