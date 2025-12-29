Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Yeni Yılda Ekmeğe Zam Gelecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Balcı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktarmıştı. Kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi