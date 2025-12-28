Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maç için çalışmalara start verdi.

Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı - Resim : 1

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Trabzonspor Galatasaray
