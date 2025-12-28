Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA