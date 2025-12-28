Beşiktaş'ta Kadro Dışı Bırakılmıştı, Necip Uysal Sessizliğini Bozdu

Beşiktaş’ta teknik ekibin hazırladığı rapor doğrultusunda ve yönetim kurulunun kararıyla kadro planlaması dışında bırakılan Necip Uysal, hakkında alınan bu kararın ardından ilk kez konuşarak yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu.

Beşiktaş'ta Kadro Dışı Bırakılmıştı, Necip Uysal Sessizliğini Bozdu
Süper Lig’de zirve mücadelesinin gerisinde kalan Beşiktaş’ta, devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadroda önemli değişiklikler gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip; sol bek, orta saha ve stoper bölgelerine takviye planları yaparken, iki tecrübeli isimle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK İÇİN YOL AYRIMI

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Mert Günok ve Necip Uysal’ı kadro planlaması dışında bıraktı. Kulüp, iki futbolcudan da kendilerine yeni bir takım bulmalarını istedi

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

BAŞKAN SERDAL ADALI SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

NECİP UYSAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kararın ardından gözlerin çevrildiği Necip Uysal, gazeteci Fırat Günayer’e konuşarak sürece dair görüşlerini paylaştı.

Deneyimli futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ben kulübün kararına saygılıyım. Bu konunun tartışılmasını, konunun uzamasını ve Beşiktaş'ın bundan zarar görmesini istemiyorum. 1 Necip gider, 10 tane Necip gelir, aslolan Beşiktaş'tır. Başkanla, hocayla hiçbir sorunum yok. Ben asla Beşiktaş'la ilgili olumsuz bir şey söylemem. Futbolda bunlar var. Konu lütfen uzamasın, kulübümüz bu tartışmalarla yıpratılmasın."

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A Takım forması giyen 34 yaşındaki Necip Uysal, siyah-beyazlılarla toplam 466 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 6 gol atıp 19 asist üretti.

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

