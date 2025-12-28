Tarihi Maçın En Ucuz Bilet Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fethiyespor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarını 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin yalnızca Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazalarından temin edilebileceği duyuruldu.

STADA 3 BİN KİŞİLİK SEYYAR TRİBÜN KURULUYOR

Kapasitesi 6 bin 963 olan ve kapalı tribünü sezon başında çürük raporu nedeniyle yıkılan Fethiye İlçe Stadı’nda, bu önemli maç öncesi kapasite artırımı için harekete geçildi. Yönetim, karşılaşmaya yetişmesi planlanan 3 bin kişilik seyyar tribünün yapımına başladı. Tribünün montajının hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

VIP VE SEREMONİ PAKETLERİ DE SATIŞTA

Fethiyespor daha önce VIP tribün biletlerini 20 bin TL’den satışa çıkarırken, takımlarla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların aileleri için ise 25 bin TL’lik özel bir seremoni paketi belirlemişti.

KUPADA SON DURUM

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Başakşehir’i mağlup etti. Fethiyespor ise gruptaki ilk karşılaşmasında Boluspor ile berabere kaldı. Tarihi maç, 13 Ocak Salı akşamı saat 20.30’da oynanacak.

Kaynak: DHA