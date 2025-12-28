Tarihi Maçın En Ucuz Bilet Fiyatı Dudak Uçuklattı
2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray’ı ilk kez konuk edeceği tarihi karşılaşma öncesi bilet fiyatlarıyla gündeme geldi. 13 Ocak Salı günü oynanacak mücadele için biletler, en düşük 5 bin TL’den satışa sunuldu.
Fethiyespor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarını 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin yalnızca Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazalarından temin edilebileceği duyuruldu.
STADA 3 BİN KİŞİLİK SEYYAR TRİBÜN KURULUYOR
Kapasitesi 6 bin 963 olan ve kapalı tribünü sezon başında çürük raporu nedeniyle yıkılan Fethiye İlçe Stadı’nda, bu önemli maç öncesi kapasite artırımı için harekete geçildi. Yönetim, karşılaşmaya yetişmesi planlanan 3 bin kişilik seyyar tribünün yapımına başladı. Tribünün montajının hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.
VIP VE SEREMONİ PAKETLERİ DE SATIŞTA
Fethiyespor daha önce VIP tribün biletlerini 20 bin TL’den satışa çıkarırken, takımlarla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların aileleri için ise 25 bin TL’lik özel bir seremoni paketi belirlemişti.
KUPADA SON DURUM
Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Başakşehir’i mağlup etti. Fethiyespor ise gruptaki ilk karşılaşmasında Boluspor ile berabere kaldı. Tarihi maç, 13 Ocak Salı akşamı saat 20.30’da oynanacak.
Kaynak: DHA