Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testte saçında kokain tespit edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bağımsız kuruluşa verdiği teste ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Sadettin'in Saran'ın bağımsız kuruluşta verdiği test sonuçlarının negatif çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Dosyaya ulaşan yeni bir rapor yok” dedi.

Savcılığın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur.”

NE OLMUŞTU?

Saran'ın Adli Tıp'ta verdiği test sonucu kanında ve tırnaklarında kokain negatif, saçında pozitif çıkmıştı. Saran ardından bağımsız bir kuruluşa giderek ikinci bir test vermişti. TGRT Haber'de Prof. Dr. Serhat Ulağlı testin negatif çıktığını iddia etmişti.

