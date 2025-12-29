Bahis Soruşturması Büyüyor: TFF'den PFDK'ya 428 Yeni Sevk!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ile yardımcı hakemi ve 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk etti.

Son Güncelleme:
Bahis Soruşturması Büyüyor: TFF'den PFDK'ya 428 Yeni Sevk!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülke gündeminden düşmeyen "futbolda bahis soruşturması"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Erden Timur'un Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya ÇıktıErden Timur'un Savcılıkta Verdiği İfade Ortaya ÇıktıGüncel
MASAK'ın Erden Timur Raporu Ortaya ÇıktıMASAK'ın Erden Timur Raporu Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF PFDK
Son Güncelleme:
Yalova'da 8 Saat Süren Çatışmayı Semt Sakinleri Anlattı: İki Yıl Önce de Olmuş! İki Yıl Önce de Olmuş!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye Geliyor Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye Geliyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerin Kimlikleri Belli Oldu
Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi! 3 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı, Baba Aranıyor Şanlıurfa’da Feci Kazadan Acı Haber Geldi