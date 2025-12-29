Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. Altaylı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı
“Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanan ve o zamandan beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın bugün itibariyle tahliyesine karar verdi.

KARAR DURUŞMASI 26 KASIM'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

26 Kasım'daki duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görülmüştü.

Savunmasını yapan Altaylı, mahkemeden beraatini talep etmişti. Savcılık ise sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Altaylı “Örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok” demiş, emsal kararlarda daha ağır sözler için beraat kararları verildiğini vurgulamıştı.

ALTAYLI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Mahkeme, tutukluluğun devamına gerekçe olarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesini göstermişti.

