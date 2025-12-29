İstanbul'da Fırtına Alarmı! Yarına Dikkat, Öğlen Başlayacak

İstanbul'da fırtına alarmı verildi. Valiliğin uyarısına göre Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması beklenen rüzgarın saatteki hızı yer yer 75 kilometreyi bulacak.

İstanbul'da Fırtına Alarmı! Yarına Dikkat, Öğlen Başlayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! 16 İlde Yoğun Kar ve Buzlanma AlarmıMeteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! 16 İlde Yoğun Kar ve Buzlanma AlarmıYaşam

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul fırtına Marmara Denizi
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
MASAK'ın Erden Timur Raporu Ortaya Çıktı MASAK'ın Erden Timur Raporu Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerin Kimlikleri Belli Oldu
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilmişti! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli ve Memur Maaşı İçin Yeni Rakamı Verdi! O Seviyeye Çıkabilir Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilmişti! Emekli ve Memur Maaşı İçin Yeni Rakam Verildi!