Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'yla Dalga Geçti, Sosyal Medya Yıkıldı

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğuna ulaşmasıyla taraftarlar sevinçten çıldırırken, Galatasaraylılığı ile bilinen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gökbakar, Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'yla dalga geçtiği bir video paylaştı.

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Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu yaşanırken, sarı-kırmızılı camiadan 5. yıldız paylaşımları da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edilen Galatasaray’da büyük bir coşku yaşanırken, ünlü simalar da sosyal medyadan sevinçlerini gösteriyor. Bu isimlerin arasına Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.

Şahan Gökbakar yaptığı esprili paylaşımla Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’yla dalga geçti. Gökbakar’ın sosyal medyadan paylaştığı gönderi adeta viral oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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