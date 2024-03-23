Rusya-Paraguay maçı iptal edildi

Rusya ve Paraguay arasındaki dostluk maçı, Rusya'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.

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Rusya-Paraguay maçı iptal edildi

Rusya Futbol Federasyonu, Moskova'daki düzenlenen terör saldırısı sonrasında Rusya ve Paraguay arasındaki dostluk maçının iptal edildiğini açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçının, meydana gelen terör saldırısının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.

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