Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu: Devler sıraya girdi

Avrupa devleri Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı için sıraya girdi. Szymanski'yi birçok kulüp transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu: Devler sıraya girdi

Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı maçlarda adından söz ettiren Szymanski için Avrupa devlerinin sıraya girdiği bildirildi.

İtalyan basının aktardığına göre Szymanski için sıraya giren ekiplerin arasına Napoli de katıldı.

Fenerbahçe’nin Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Sebastian Szymanski’yi Napoli, Juventus, Milan, Tottenham, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devleri’nin transfer etmek istediği belirtildi.

Avrupa devleti Polonyalı yıldız için temaslarını sürdürürken, Fenerbahçe’nin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli eklediği iddia edildi.

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