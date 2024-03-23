Karabük'te heyelan: 2 katlı müstakil ev boşaltıldı

Karabük'te sağanak sonrası heyelan meydana geldi. 2 katlı müstakil ev boşaltıldı.

Karabük'te heyelan: 2 katlı müstakil ev boşaltıldı

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 katlı müstakil ev boşaltıldı.

Yenimahalle Umut Sokak'taki iki katlı müstakil evin bazı bölümleri heyelan sonrası çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ev boşaltıldı, AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ev sakini 6 kişi, Karabük Öğretmenevine yerleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Karabük Heyelan
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'nin üzerinde İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'nin üzerinde
Gönül Yazar'dan korkutan haber: Ölümden dönmüş Gönül Yazar'dan korkutan haber: Ölümden dönmüş
Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Sivas'ta 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor: Bir tane alırken bile tereddüt ediyorlar! 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu