Karabük'te heyelan: 2 katlı müstakil ev boşaltıldı
Karabük'te sağanak sonrası heyelan meydana geldi. 2 katlı müstakil ev boşaltıldı.
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 katlı müstakil ev boşaltıldı.
Yenimahalle Umut Sokak'taki iki katlı müstakil evin bazı bölümleri heyelan sonrası çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ev boşaltıldı, AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ev sakini 6 kişi, Karabük Öğretmenevine yerleştirildi.
Kaynak: AA