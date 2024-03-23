Gönül Yazar'dan korkutan haber: Ölümden dönmüş

Taş Bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yazar’ın hastaneye kaldırılma nedeninin ise bacağında pıhtı atması olduğu bildirildi.

Onur Akay'ın duyurduğu habere göre, 87 yaşındaki Taş Bebek Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı.

Akay, Yazar’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor...

Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı...

İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.”