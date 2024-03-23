Gönül Yazar'dan korkutan haber: Ölümden dönmüş

Taş Bebek lakaplı Gönül yazar, bacağında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Gönül Yazar'dan korkutan haber: Ölümden dönmüş

Taş Bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yazar’ın hastaneye kaldırılma nedeninin ise bacağında pıhtı atması olduğu bildirildi.

Onur Akay'ın duyurduğu habere göre, 87 yaşındaki Taş Bebek Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı.

Akay, Yazar’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor...

Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı...

İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.”

Son Güncelleme:
Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın
75 yaşındaki Hatice Yıldız, cezaevine para gönderdiği için tutuklandı! 75 yaşındaki Hatice Yıldız, cezaevine para gönderdiği için tutuklandı!
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi
ÇOK OKUNANLAR
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı: Cezası var! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, vergi uzmanı uyardı!
Sivas'ta 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor: Bir tane alırken bile tereddüt ediyorlar! 40 yıldır satışını yapıyor, teknolojiye direniyor
Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu