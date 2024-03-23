Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi

Kocaeli D100 Karayolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ise felç oldu.

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Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi

D100 Karayolu İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul istikametinde, 6’sı otomobil, biri hafif ticari araç olmak üzere toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Trafik felç olurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araçlar hasar aldı. Kapanan trafik hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Kocaeli Trafik kazası
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