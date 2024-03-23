Furkan Bor için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi’ndeki tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Furkan Bor, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kaza sebebiyle Furkan Bor’un yanında olan meslektaşı Faruk Keleş ise yaralandı.

Kazanın olduğunu gören diğer polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Furkan Bor ve Faruk Keleş’i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Polis Memuru Furkan Bor, hayatını kaybetti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Erkin Adalar, Özel Güvenlik Bölge Başkan Vekili Turgay Aytepe ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş katıldı.

Kaynak: İHA