Fenomen Merve Veziroğlu, adalet istiyor: Cezada indirim yapılmasın

Fenomen Merve Veziroğlu, geçtiğimiz ağustos ayında, evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklanmıştı. Ölümden dönen Veziroğlu, adalet istiyor.

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Fenomen Merve Veziroğlu, adalet istiyor: Cezada indirim yapılmasın

Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, geçen ağustosta İstanbul’daki evinde evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklanmış ve ölümden dönmüştü.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in aktardığına göre; Yıldırım’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 27 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Veziroğlu, duruşma öncesi adalet çağrısında bulundu.

"Bu bir cinayet girişimiydi ve planlanarak yapıldı." diyen Veziroğlu, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Bana ‘Seni öldüreceğim. Bütün kadınlara ibret olacaksın. Çoktandır seni öldürmenin planını yapıyorum’ dedi. Canavarca hislerle beni bıçakladı. Sistematik olarak psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum En ağır cezayı alması için herkesi davamıza desteğe bekliyoruz. Cezada indirim yapılmasın ki benim yaşadığım olaya benzer haberler azalsın."

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