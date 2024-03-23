Yolcu treni ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye yarıldı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Isparta’da traktör ile yolcu treni kaza yaptı. Kaza sonucu traktör ikiye yarıldı.

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Isparta’da traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye yarılmasıyla sonuçlanan kaza trenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta-İzmir seferi yolcu treni, hemzeminden kontrolsüz geçiş yapan Mehmet S. (40) idaresinde plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu treni ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye yarıldı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! - Resim : 1

Yaralı traktör sürücü Mehmet S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yolcu treni ile traktör çarpıştı: Traktör ikiye yarıldı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! - Resim : 2

Kaza anı yolcu treninde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin seyir halinde olduğu esnada bir anda traktörün önüne çıkmasıyla çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Hızlı tren Trafik kazası
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