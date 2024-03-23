Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı! Can kaybı 143'e çıktı... Putin'den ilk açıklama geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall'de yer alan konser salonuna yapılan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırganların yakalandığı duyuruldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un Crocus City Hall'deki saldırıya doğrudan katılan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiği duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI 143'E ÇIKTI

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Can kaybı sayısının daha da artabileceği bildiriliyor.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu.

Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık. Bu suçun arkasında olan herkes tespit edilip, cezalandırılacak. Teröristleri yalnızca intikam ve unutulmak bekliyor. Gelecekleri yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı.

Birçok kişi binadan kendi çabalarıyla kurtulurken bölgeye gönderiler kolluk kuvvetleri, ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı. 100’den fazla kişi binadan tahliye edilirken ağır yaralılar ve olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri binadan çıkarıldı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 70’den fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5’i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.