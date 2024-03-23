Haltercinin midesinden çıkarılanlar şoke etti: Vücudu gelişsin diye yutmuş!

T24'ün aktardığına göre, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bir hastanede doktorlar, "çinkonun vücut gelişimine yardımcı olduğu" varsayımıyla birçok metal yutan bir haltercinin bağırsağından 39 bozuk para ve 37 mıknatıs çıkardı.

Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ameliyattan önce çekilen röntgenler, 26 yaşındaki genç adamın, açıklanmayan bir psikiyatrik durumu nedeniyle tedavi gördüğü sırada birkaç hafta boyunca madeni paraları yuttuktan sonra bağırsaklarında büyük metal pıhtıların oluştuğunu gösterdi.

Kimliği açıklanmayan hasta, yediği 39 madeni paradan çinkoyu emebileceğine inandığını ve mıknatısları yemenin bu sürece yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

Cerrahlar, mıknatısların ve madeni paraların ince bağırsakta iki ayrı halka halinde bir araya toplandığını, manyetik kuvvetin onları kilitleyerek bağırsak duvarı boyunca erozyona neden olduğunu belirtti. Ameliyatta tüm madeni paralar çıkarıldı. Ameliyatın ardından 7 gün boyunca hastanede tedavisi süren genç adam taburcu edildi.