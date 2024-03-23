16. yüzyıldan kalma bir 'vampir' mezarı bulundu: Ağzında tuğla ile gömülmüş

T24'ün aktardığına göre, bilim insanları, İtalya'da ağzına tuğla sıkıştırılmış 16. yüzyıldan kalma bir kadının cesedine ulaştı. İtalyan yerlileri tarafından "bir vampir olduğuna inanıldığı için, mezarda ölüleri yemesini engellemek amacıyla buraya bir nesne sıkıştırıldığı" efsanesi yayıldı.

Keşif, 1500'lerin sonlarında ve 1600'lerde hıyarcıklı veba karantinası olarak kullanılan Venedik adası Lazzaretto Nuovo'da keşfedilen bir toplu mezarda gün yüzüne çıktı.

Adli tıp araştırmacısı Cícero Moraes, "O zamanın popüler efsanesine göre vebanın sorumlularından biri olan bir vampiri tespit ettiklerine inandıklarında, onu öldürdükten sonra tuğlayı koruyucu bir unsur olarak kullanmışlar, onun mezarda diğer insanlardan beslenmesini engellemeye çalışmışlar" diye konuştu.

Önceki çalışmalar, kafatasının 61 yaşında ölen alt sınıftan Avrupalı ​​bir kadına ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Moraes şunları söyledi: "Araştırmacılar cesedi gözlemlerken, cenazeden sorumlu kişilerin cesedin ağız bölgesinde potansiyel çiğnemeye işaret eden bir çöküntü fark ettiler. Kemik ve yumuşak doku anatomik yapılarını sağlam tutarak ağız boşluğuna bu boyutlarda bir tuğla yerleştirmenin mümkün olmadığını tespit ettik. Bunu nasıl başardıklarını anlamak için yeniden inşa teknolojisini kullanarak cesedin bir modelini çıkarıyoruz."