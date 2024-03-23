Libya e-vize uygulamasına başladı

Libya hükümeti, ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için elektronik vize uygulamasının başladığını duyurdu.

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Libya e-vize uygulamasına başladı

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ilk aşamada kısa süreli ziyaretler için elektronik vize uygulamasının başladığı, ikinci aşamaya geçilince çalışma vizesi için elektronik ortamda başvuruların alınmaya başlayacağı kaydedildi.

E-vize uygulamasının Libya'nın medeni imajını geliştirecek ve hükümetin çalışmalarının verimliliğini artıracak yeni bir teknolojik adım olduğu aktarılan açıklamada, uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan kuruluşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, "Evisa.gov.ly" internet adresinden vize başvurularının yapılabileceği aktarıldı.

Libya hükümeti 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, mart ayı ortasından itibaren e-vize uygulamasının başlayacağı ve yabancıların oturum işlemleri ile özel görev vizelerinin de haziran ayı sonundan önce elektronik ortamda yapılmaya başlanmasının beklendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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