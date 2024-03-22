Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze tasarısını veto etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısına karşı çıkan ülkeler, ateşkes çağrısı yapmadığı için tasarıyı desteklemediklerini bildirdi.

BMGK'de ABD'nin karar tasarısı bugün yapılan oylamada 11 "evet" oyu alırken, Rusya, Çin ile Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullanmıştı.

İki daimi üye Rusya ve Çin'in vetoları nedeniyle ABD'nin tasarısı kabul edilmemişti.

"ABD'NİN BAŞARILI OLMASINI ENGELLEMEK İSTEDİLER"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama sonrasındaki konuşmasında, ülkesinin "iyi niyetle" sunduğu karar tasarısının tüm konsey üyeleriyle müzakereler sonucu ortaya çıktığını savundu.

Rusya ve Çin'in vetolarını açıklamak için bahaneler ortaya atacağını savunan Greenfield, asıl sebebin bu ülkelerin "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırılarını kınamaktan kaçınması" olduğunu öne sürdü.

Greenfield, diğer temel sebebin ise "ABD'nin başarılı olmasını engellemek" olduğunu öne sürerek, "Rusya gene ilerleme yerine siyaset yapmayı tercih etti. Komşusuna karşı savaş başlatan Rusya'nın kendisi cam bir evde otururken başkasına taş atması iki yüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

BMGK'de ileride sunulacak karar tasarılarının yürütülen diplomatik çaba ve müzakerelerin baltalanmaması gerektiğini söyleyen Greenfield, "Eğer sahadaki diplomasiyi desteklemeyen bir karar tasarısı daha sunulursa, Konsey yine çıkmaza girer" diyerek ABD'nin BMGK'nin seçilmiş üyelerinin sunmayı planladığı karar tasarısını veto edeceğine işaret etti.