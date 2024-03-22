Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı ve patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Öte yandan Tass haber ajansı saldırının gerçekleştiği konser salonunun yakınlardaki Crocus Belediye binasında patlama yaşandığı bildirdi.

Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından gerçekleştirildiği, salondaki insanlara ateş açıldığı aktarıldı. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği söylendi.

TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını bildirdi. Salon yanarken içeride birçok insanın olduğu bilgisi paylaşılıyor. Saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği iddia edilirken 100 kişinin salondan tahliye edildiği öne sürüldü. Ancak hala içeride birçok insanın olduğu belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Ulusal Muhafız ekibi de bölgeye intikal etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜM DÜNYA KINAMALI

Rus otoriteler, tüm kentte havalimanı ve metro istasyonları başta olmak üzere güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyururken, haftasonu gerçekleştirilecek tüm etkinlikler iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, "Tüm dünya bu terörist saldırıyı kınamalı" dedi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek ölenlere başsağlığı diledi.

Çeçen lider Kadirov da, "Sivillere karşı yapılan bu acımasız saldırıyı kınıyorum" açıklamasını yaptı.

BEYAZ SARAY: GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Beyaz Saray, saldırının hemen ardından, "Saldırı görüntüleri korkunç, kalplerimiz kurbanlarla. Moskova'da bulunan ABD vatandaşları neredelerse oradan ayrılmamalı." açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE VE ABD UYARMIŞTI

ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliği 7 Mart’ta yayımladığı uyarıda “Moskova’da önümüzdeki 48 saat içinde konserler de dahil olmak üzere büyük kalabalıklardan kaçının” demişti.

Öte yandan İngiltere de vatandaşları için benzer bir uyarıda bulunmuştu.

BRÜKSEL SALDIRISIYLA AYNI TARİH

Gazeteci Bojan Pacevski, Moskova'daki terör saldırısının Brüksel'deki 2016 İslami Sahne saldırısının yıldönümünde gerçekleştiğini hatırlattı.