Libya'yı sarsan olay! Yetkiler: Şoka uğradık ve endişeliyiz

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi, Trablus'un güneydoğusunda yer alan Şuveyrif bölgesinde bulunan toplu mezar hakkında bilgi verildi.

Kriminal Araştırmalar Dairesi (IOM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen düzensiz göçmenlerin cesetlerinden DNA örneklerinin alındığı, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.

Şoka Uğradık ve Endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karısında şoka uğradıklarını belirtti.

IOM, Libya'da bulunan toplu mezara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Libya'nın güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karşısında şoka uğradık ve endişeliyiz.' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ölenlerin uyruklarının bilinmediği ancak çölden kaçırılma sürecinde öldüklerine inanıldığı bildirildi.

En Ölümcül Rora: Akdeniz

Libya'da yaşanan bu olay hariç, en ölümcül göç rotası olan Akdeniz'de 2023'te en az 3 bin 129 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.