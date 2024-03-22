Rusya, 'aşırılıkçı' olarak kabul ettiği LGBT hareketini terör listesine ekledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de imzaladığı kararname sonucunda, ülkede LGBT hareketi terör listesine alındı.

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Rusya, 'aşırılıkçı' olarak kabul ettiği LGBT hareketini terör listesine ekledi

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sitesinde yapılan son yapılan güncellemeyle, LGBT hareketi 'terörist' listesine eklendi. Bu durum, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Kasım 2023'te, LGBT hareketini 'aşırılıkçı' olarak tanımlaması ve faaliyetlerini yasaklamasıyla doğrudan ilişkili olarak nitelendirildi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, 'Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler' kapsamına dahil edilmişti.

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