İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'Refah'a kara harekatı' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından 'Refah'a kara harekatı' açıklamasında bulundu.

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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'Refah'a kara harekatı' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başbakan Netanyahu, açıklamasında, ABD'nin desteği olsun ya da olmasın Refah'a kara saldırısı başlatmayı planladığını duyurdu.

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Refah'a girmeden ve orada kalan taburları ortadan kaldırmadan Hamas'ı yenmenin bir yolu yok. Blinken'e bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduğumu söyledim. Ancak gerekirse bunu tek başımıza da yaparız'

7 Ekim'den Bu Yana 25 bin 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

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