ABD'li Bilim İnsanları Açıkladı: Balık ve Yoğurdu Birlikte Tüketilebilir Mi? Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
ABD'li uzmanlar, balık ve yoğurdun birlikte tüketilmesine ilişkin halk arasında yıllardır bilinen gerçekleri tersine çevirecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Omega-3 deposu olan balık, yalnızca beyin ve kalp sağlığına değil, aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine de katkıda bulunan besleyici bir gıdadır. Yoğurt ise sindirimi destekleyen probiyotik içeriği ve tok tutma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu iki sağlıklı besini bir arada tüketmenin gıda zehirlenmesine yol açabileceği yönünde bir inanış bulunsa da uzmanlar, bu görüşün bilimsel bir dayanağı olmadığını ifade ediyor.
GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAR MI?
ABD'nin desteklediği Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nin (NCBI) araştırmasına göre, balık ve süt ürünlerini bir arada tüketmek herhangi bir gıda zehirlenmesine neden olmaz. Hatta bazı uzmanlara göre, bu iki besin bir arada tüketildiğinde kemik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Ancak balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde dikkat edilmesi gereken temel unsur, tazelikleridir.
EN AZ 8 SAAT FARK OLMASI GEREKİYOR
Çabuk bozulma eğiliminde olan balık ve yoğurt, bayat olduklarında "histamin" adı verilen bir bileşiğin miktarını artırır. Her iki gıda da histamin içerdiğinden, bayat olduklarında bu bileşiğin vücuda fazla miktarda alınması zehirlenme belirtilerine yol açabilir. Taze olduğu sürece balık ve yoğurt birlikte güvenle tüketilebilir; ancak yine de temkinli davranmak isteyenler, balık tükettikten en az 8 saat sonra yoğurt gibi süt ürünlerine yönelebilir.
YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?
Yoğurt, güçlü bir probiyotik kaynağı olarak sindirim sistemi sağlığını destekler. Bağırsak florasını iyileştirerek sindirim sorunları, ishal ve kabızlık gibi gastrointestinal rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Protein bakımından zengin olan yoğurt, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne katkıda bulunur. Kalsiyum içeriği ile kemik ve diş sağlığını korur, düzenli tüketildiğinde daha güçlü kemiklere ve sağlıklı dişlere sahip olmanızı sağlar.
BALIĞIN VÜCUDA YARARLARI NELERDİR?
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık, kalp ve damar sağlığını korumakla kalmaz; zihinsel fonksiyonları da destekleyerek hafıza kaybı ve unutkanlığı önlemeye yardımcı olur. Özellikle kalp sağlığına olumlu etkisi bilinen Omega-3, menopoz sonrası kadınlar arasında yapılan bir araştırmaya göre haftada 5 kez balık tüketenlerde kalp krizi riskini %30 oranında azaltmaktadır. Aynı zamanda A vitamini ve fosfor içeren balık, göz sağlığına fayda sağlar ve kemik kaybını önler. Protein açısından iyi bir kaynak olması da uzun süre tok tutan bir besin olmasını sağlar.