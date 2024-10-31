ABD'li Bilim İnsanları Açıkladı: Balık ve Yoğurdu Birlikte Tüketilebilir Mi? Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Omega-3 deposu olan balık, yalnızca beyin ve kalp sağlığına değil, aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine de katkıda bulunan besleyici bir gıdadır. Yoğurt ise sindirimi destekleyen probiyotik içeriği ve tok tutma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu iki sağlıklı besini bir arada tüketmenin gıda zehirlenmesine yol açabileceği yönünde bir inanış bulunsa da uzmanlar, bu görüşün bilimsel bir dayanağı olmadığını ifade ediyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAR MI?

ABD'nin desteklediği Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nin (NCBI) araştırmasına göre, balık ve süt ürünlerini bir arada tüketmek herhangi bir gıda zehirlenmesine neden olmaz. Hatta bazı uzmanlara göre, bu iki besin bir arada tüketildiğinde kemik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Ancak balık ve yoğurdun birlikte tüketiminde dikkat edilmesi gereken temel unsur, tazelikleridir.