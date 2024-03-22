Kate Middleton ortaya çıktı; Prenses kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Geçirdiği karın ameliyatı sonrası günlerce ortada gözükmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, ortaya atılan spekülasyonların ardından açıklama yaptı.

Prens William'ın kendisini aldattığının medya tarafından öne sürülmesinin ardından eşiyle market alışverişinde görünen Prenses'in dublör kullanıldığı iddia edildi.

Uzun süren medya baskısı ve tartışmaların ardından Prenses Kate bugün açıklama yaptı. Kesington Sarayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Prenses Kate kamera karşısına geçti ve kanser olduğunu açıkladı.

Karın ameliyatı sonrası biyopsi sonucunun kanser olduğunu söyleyen Prenses, bugüne kadarki destek ve anlayıştan dolayı vatandaşlarına teşekkür etti.

Kate Middleton yayınladığı videoda yaptığı açıklamada, yılın başında Londra Kliniği'nde geçirdiği karın ameliyatı sırasında kanserin keşfedildiğini söyledi. Galler Prensesi, 'önleyici kemoterapi' gördüğünü duyurdu.

42 yaşındaki Middleton kanserin erken teşhis edildiğini ancak 'büyük bir şok yaşadığını' dile getirdi. Video mesajında haberi alması sonrası 'inanılmaz derecede zorlu birkaç ay' geçirdiğini söyledi.

'TEDAVİNİN ERKEN AŞAMALARINDAYIM'

Prenses, 2 dakika 15 saniyelik video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyledi: "Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN, YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Prenses video mesajında kanserin türüne ilişkin bilgi vermedi, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" diye konuştu. Middleton şöyle devam etti:

"Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."

Middleton küçük çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi William ile yürütmeye çalıştıklarını anlattı ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söyledi. Kate Middleton’ın çocukları ile paylaştığı fotoğrafı sonrası çeşitli senaryolar dile getirilmişti. Prenses hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.

SUNAK'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Middleton’a geçmiş olsun dileklerini ileten İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hakkında son günlerde çıkan iddialara değinerek Galler Prensesi’nin ‘medyanın adaletsiz saldırısına maruz kaldığını’ ifade etti. Sunak, Galler Prensesi Kate'e tedavisine odaklanabilmesi ve ailesiyle birlikte olabilmesi için mahremiyet tanınması gerektiğini söyledi.

Sunak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptığı açıklamayla büyük bir cesaret gösterdi. Son haftalarda dünya medyasının bazı kesimleri ve sosyal medyanın yoğun denetlemesine maruz kaldı ve haksız muameleye uğradı. Sağlık meseleleri söz konusu olduğunda, herkes gibi ona da tedavisine odaklanabilmesi ve sevgi dolu ailesiyle birlikte olabilmesi için mahremiyet tanınmalı."