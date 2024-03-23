75 yaşındaki Hatice Yıldız, cezaevine para gönderdiği için tutuklandı!

İstanbul Esenyurt’ta oturan 75 yaşındaki tutuklu annesi Hatice Yıldız’a, cezaevinde bulunan kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için hakkında “örgüte finansman sağlamak” iddiasıyla dava açıldı.

3 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız’a “örgüte finansman sağlamak” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yer mahkemenin kararı, İstinaf mahkemesinde onandı.

SEDYE İLE EVDEN ÇIKARILDI

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, karar üzerine polisler, dün yüksek tansiyon, göz, bel fıtığı ve omurga eğriliği gibi birçok sağlık sorunu bulunan Yıldız’ın evine gitti. Fenalaşan Yıldız, sedyeyle evden çıkarıldı. Yıldız, ambulansla önce hastaneye daha sonra adliyedeki işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Yaşananlara tepki gösteren Yıldız’ın oğlu Alper Yıldız, cezaevine para göndermenin yasada suç belirtilmediğini ifade ederek, “Bugüne kadar Türkiye’deki yasada cezaevine para göndermek suç sayılmamıştır. Bu karar düşman hukuku çerçevesinde verilen bir karar. Resmi olarak PTT ile cezaevine para gönderiliyor ve bu suç sayılıyor” dedi.

AYM’YE BAŞVURU YAPILACAK

Yıldız, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını belirtti.