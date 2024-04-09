Robin van Persie geri dönüyor

Bir dönem temsilcimiz Fenerbahçe'de de forma giyen, 'Uçan Hollandalı' lakaplı efsane futbolcu Robin van Persie'nin yeşil sahalara geri döneceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan, Arsenal ve Manchester United formalarını da terleten oyuncu için Eredivisie ekibi Heerenveen'in başına geçeceği söylendi.

NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre, Eredivisie ekibi Heerenveen, Robin van Persie ile ilk dirsek temasını kurdu.

BAŞKA TEKLİF DE ALMIŞ

Öne sürülene göre van Persie, takımın başına geçebilir.

Yıldız oyuncu için Feyenoord'un U21 takımından teklif aldığı ama kabul etmediği de kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE 25 GOL

Robin van Persie, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. 57 maça çıktı ve 25 gol attı.

Kaynak: Gerçek Gündem