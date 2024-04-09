Liverpool Klopp'un selefini buldu

Liverpool'da efsaneler yaratan Jurgen Klopp'un selefi belli oluyor.

9 yıl önce Borussia Dortmund'tan İngiltere Premier League devi Liverpool'un başında geçen Klopp, Merseyside ekibiyle harikalar yarttı.

Kulübün 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Kloop, Liverpool ile 9 yılda, 2 EFL CUP, 1 FA CUP, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Sezon sonu takımı başından ayrılacağını açıklayan Kloop, Premier League'da Arsenal ve Manchester City ile şampiyonluk yarışı içinde. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

ALONSO OLMADI

Jurgen Klopp sonrası Bayern Leverkusen ile harikalar yaratan eski Liverpool'lu Xavi Alonso'nun takımın başına geçeceği iddia edilmiş olsa da Alonso, Alman ekibiyle bir süre daha devam edeceğini söylemişti.

Bunun üzerine Liverpool'un yeni antrenör adayı için yeni bir isim ortaya atıldı.

AMORİM İLE 3 YIL İDDİASI

Sky Sport’dan Florian Plettenberg’in haberine göre bir süredir Liverpool yönetimiyle temasta olan Amorim üç senelik sözleşmeyi kabul etti. Kariyerine Braga’da başlayan 39 yaşındaki çalıştırıcı Sporting Lizbon’un başına geçtikten sonra bir lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Lig Kupası kazanmıştı. Amorim'in takımı bu sezon da bitime 7 hafta kala 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Benfica'nın 4 puan önünde yer alıyor

Kaynak: Gerçek Gündem