Liverpool Klopp'un selefini buldu

İngiliz basını, sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak olan Jurgen Klopp'un yerine takımın başına Amorim'in getirileceğini yazdı.

Son Güncelleme:
Liverpool Klopp'un selefini buldu

Liverpool'da efsaneler yaratan Jurgen Klopp'un selefi belli oluyor.

9 yıl önce Borussia Dortmund'tan İngiltere Premier League devi Liverpool'un başında geçen Klopp, Merseyside ekibiyle harikalar yarttı.

Kulübün 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Kloop, Liverpool ile 9 yılda, 2 EFL CUP, 1 FA CUP, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Sezon sonu takımı başından ayrılacağını açıklayan Kloop, Premier League'da Arsenal ve Manchester City ile şampiyonluk yarışı içinde. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

ALONSO OLMADI

Jurgen Klopp sonrası Bayern Leverkusen ile harikalar yaratan eski Liverpool'lu Xavi Alonso'nun takımın başına geçeceği iddia edilmiş olsa da Alonso, Alman ekibiyle bir süre daha devam edeceğini söylemişti.

Bunun üzerine Liverpool'un yeni antrenör adayı için yeni bir isim ortaya atıldı.

AMORİM İLE 3 YIL İDDİASI

Sky Sport’dan Florian Plettenberg’in haberine göre bir süredir Liverpool yönetimiyle temasta olan Amorim üç senelik sözleşmeyi kabul etti. Kariyerine Braga’da başlayan 39 yaşındaki çalıştırıcı Sporting Lizbon’un başına geçtikten sonra bir lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Lig Kupası kazanmıştı. Amorim'in takımı bu sezon da bitime 7 hafta kala 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Benfica'nın 4 puan önünde yer alıyor

Liverpool Klopp'un selefini buldu - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Liverpool Premier Lig
Son Güncelleme:
TFF Süper Kupa kararını açıkladı: Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi TFF Süper Kupa kararını açıkladı
Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek
Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü Beşiktaş Başkanı Hasan Arat UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi
Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Kılıçdaroğlu, kendisi için "Tarih onu affetmeyecek" diyen Uğur Dündar'ı yerden yere vurdu: 'Şanlı Şanlı' döner Uğur Bey Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ı yerden yere vurdu
Uzmanı dikkat çekti, düşüşün nedenlerini sıraladı: Dolar kurunda neler oluyor? Dolar kurunda neler oluyor?
Kuruluş Osman hayranlarını üzecek haber! Son bölümünü çekip diziden ayrıldı Kuruluş Osman hayranlarını üzecek haber!