TFF Süper Kupa kararını açıkladı: Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

TFF, Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe'nin PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

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TFF Süper Kupa kararını açıkladı: Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF, Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Galatasaray ile oynadığıTurkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtti ve ayrıca Fenerbahçe kulüp yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiğini duyurdu.

Yine Süper Kupa maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Bunların yanında PFDK, Trabzonspor’a 492 bin TL, Beşiktaş’a 620 bin TL, Fenerbahçe’ye 160 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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