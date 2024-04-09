IŞİD'den Şampiyonlar Ligi maçları öncesi tehdit: Statları hedef gösterdiler

IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının bulunduğu stadyumlara saldırı tehdidinde bulundu.

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IŞİD'den Şampiyonlar Ligi maçları öncesi tehdit: Statları hedef gösterdiler

Terör örgütü IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün ve yarın oynanacak. Bu önemli organizasyonda yaşanacak çeyrek final heyecanı öncesi terör örgütü IŞİD'ten tehdit mesajı geldi.

Örgüt, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına ilişkin saldırı tehdidinde bulundu.

Terör saldırısı tehdidi için paylaşılan görselde 'Hepsini öldür' ifadeleri kullanıldı.

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İspanya Hükümeti de bu tehdit sonrası Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund müsabakaları için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu. Her iki karşılaşma da yüksek riskli ilan edilirken, mücadelelerde 3 binden fazla güvenlik personelinin görev alacağı aktarıldı.
Ayrıca söz konusu maçlar için Madrid'e 8 bin civarı İngiliz ve Alman taraftarın gelmesinin beklendiği dile getirildi

Kaynak: İHA

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