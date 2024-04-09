Süper Lig'de maç yok Avrupa'da maç var: Halil Umut Meler'e UEFA'dan dev görev!

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki Liverpoll-Atalanta maçının hakemi oldu. Halil Umut Meler, ligdeki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de orta hakem olarak hiçbir bir maça atanmamıştı.

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Süper Lig'de maç yok Avrupa'da maç var: Halil Umut Meler'e UEFA'dan dev görev!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A takımlarından Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasına tanıdık bir yüz atandı.

Avrupa Ligi çeyrek finalindeki dev karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Papara Park'ta 3-2 yendiği maçta, sahaya yoğun bir şeklide yabancı madde atılmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan ve verdiği kararlar sebebiyle çokça kez eleştirilen Halil Umut Meler, Süper Lig maçlarında bir süredir VAR dışında görev almıyordu.

Meler, ligin 31. haftasındaki maçlarda orta hakem olarak atanmamış, İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi olmuştu.

Meler, Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor ile 1-1 kaldığı maçta da verdiği kararlarla eleştirilmiş, maç bitimi ise Ankaragücü Başkanı'nın ve heyetinin şiddetine maruz kalmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Trabzonspor
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