Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

11 Nisan Perşembe günü Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.

Kaynak: İHA