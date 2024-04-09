Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi

Anadolu Efes son maçta Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup ederek galibiyet elde etti. Anadolu Efes'ten Shane Larkin 22 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Anadolu Efes bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 26 karşılaşmada 23 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko ise 25 hafta sonunda 21 galibiyet aldı ve henüz maç eksiği bulunuyor.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 19, Sertaç Şanlı 4, Motley 2, Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Metecan Birsen, Wilbekin 18

Anadolu Efes: Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Beaubois 15, Doğuş Özdemiroğlu, Jones 3

1. Periyot: 19-22

Devre: 40-42

3. Periyot: 63-62