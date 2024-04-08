MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki: Kaos ortamından çıkmak için geç

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurul tarihinin, Türk futbolundaki kaos ortamının çözümü için geç bir tarih olduğu belirtti.

MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki: Kaos ortamından çıkmak için geç

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) temmuz ayında yapılacak seçim tarihini geç bulduklarını ve olağanüstü seçimli genel kurulun ivedi şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

'Türk Futbolunun Kaos Ortamından Çıkarılabilmesi İçin Geç'

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 18 Temmuz olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul tarihi, Türk futbolunun bulunduğu kaos ortamından çıkarılabilmesi için geç bir tarihtir. Olağanüstü seçimli genel kurulun ivedi şekilde gerçekleştirilmesi, 2024-2025 sezonu planlamasının ve hazırlıklarının göreve gelecek yeni yönetim tarafından yapılması, futbolumuzun geleceği için zorunlu bir hal almıştır. Türkiye Futbol Federasyonunu mayıs ayında gerçekleşecek seçimli genel kurul kararı almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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