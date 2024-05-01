Fırsatçılara geçit yok... Kiraya fahiş zam yapan 9 emlakçıya hapis istemi!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göç alan Mersin’de fahiş kira artışı yaptığı tespit edilen 9 emlakçının 3 yıla kadar hapsi istendi.

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Fırsatçılara geçit yok... Kiraya fahiş zam yapan 9 emlakçıya hapis istemi!

Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 3 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun göç alan şehirlerde emlak fiyatları arttı. Emlak fiyatlarının en çok arttığı kentlerden biri de büyük yıkımın yaşandığı Hatay ve Adana’ya yakın konumda bulunan Mersin oldu.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; depremden yaklaşık 1 ay sonra Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) avukatların yaptığı araştırmada, 7 örneğin belirlenmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ŞİKAYETTEN 13 AY SONRA DAVA AÇILDI

TİP’li avukatların araştırmasında, depremden hemen sonra kiralık konut fiyatlarında ortalama yüzde 50 fiyat artışı tespit edildi. Suç duyurusu, 13 ay sonra iddianameye dönüştü. Savcılığın 11 Mart’ta hazırladığı iddianamede, 9 şüpheli tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin kiraları depremden hemen sonra fahiş biçimde artırmasının ‘fiyatları etkileme suçu’ kapsamında olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 2 Mayıs’ta Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Deprem Kiralık ev Kira, kiracı Hapis cezası Türkiye İşçi Partisi - TİP 6 Şubat depremleri
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