11 ilde operasyon: 1 Mayıs öncesi 58 kişi gözaltına alındı

İşçi Bayramı öncesi birçok eve polis baskını yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA