11 ilde operasyon: 1 Mayıs öncesi 58 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 kişinin yakalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
11 ilde operasyon: 1 Mayıs öncesi 58 kişi gözaltına alındı

İşçi Bayramı öncesi birçok eve polis baskını yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon 1 Mayıs Terörle Mücadele
Son Güncelleme:
Seçil Erzan'a bir dava daha: "Şimdilik" 3 bin dolarlık tazminat talep edildi Seçil Erzan, aynı davada yargılandığı sanıkla mahkemelik oldu
Bakan Ersoy'dan otelde 'milliyet farkı ödemesi'yle ilgili yeni açıklama Bakan Ersoy'dan otelde 'milliyet farkı ödemesi'yle ilgili yeni açıklama
Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor
Ayhan Bora Kaplan davası: Gizli tanığın yurt dışına kaçtığı iddia edildi! Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanığa ulaşılamıyor
6 ilde "Mahzen-35" operasyonu: 6 suç örgütü çökertildi, 46 kişi gözaltına alındı 6 suç örgütü çökertildi, 46 kişi gözaltına alındı
Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu
İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye bütün mekanizmalar devreye girdi İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye...
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek
AKP kulisleri: Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı