Fenerbahçe'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye 5 soru

Fenerbahçe, 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun seçimli yapılmasına ilişkin verilen karar hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yanıtlanmasını istedikleri 5 soru yöneltti.

Fenerbahçe'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye 5 soru

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı Seçimli Genel Kurul yapılacağının açıklanması üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yanıtlaması çağrısında bulunduğu açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin dün kamuoyuna yaptığı açıklama ile gündeme gelen, 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun seçimli yapılmasına ilişkin kararına istinaden kendisine bazı basit sorular yöneltmek istiyoruz.

1- Aldığınız seçim kararına ilişkin, TFF Yönetim Kurulunuzun haberleştiği Whatsapp grubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunulmuş mudur? Yönetim Kurulu üyelerinizin kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir?

2- Dün 17.00 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF’nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer almamaktadır?

3- Yukarıdaki sorularımıza ek olarak, en önemli gördüğümüz soru ise; kamuoyu ile paylaştığınız Seçimli Genel Kuruluna ilişkin açıklamanıza ait alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmakta mıdır?

4- 18 Temmuz'da yapılacak bir Genel Kurul’un seçilecek yeni yönetim ve Türk futbolu açısından aşağıda belirtilen risk ve sıkıntıları doğuracağının farkında mısınız?
- Bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir?
- Hakem klasman atamalarının, mevcut TFF Kurullarının yeni sezon planlamalarının yine bu yönetim tarafından gerçekleştirilmesi yeni gelecek yönetimin elini zorlaştırmayacak mıdır?
- 2024-2025 sezonu transfer dönemi lig statülerinin, oyuncu uygunluklarının, A takım listeleri kriterlerinin, kulüp lisans ve Finansal sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut yönetim tarafından belirlenmesi yine gelecek yeni yönetimin çalışmalarını ve hareket alanını kısıtlamak değil midir?

5- 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurduğunuz Seçimli Mali Genel Kurulunuzda aday olmayı düşünüyor musunuz? Şayet devam etmek gibi bir düşünceniz yok ise, neden 102 gün sonrası için Genel Kurul kararı aldınız?

6- Bildiğinizi tahmin etmekle beraber, şu hatırlatmayı yapmak ihtiyacı duyuyoruz;
Yönetim Kurulu olarak, alacağınız karar ile TFF delegelerini en hızlı 22 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çağırmanız mümkündür. Bu şekilde, milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası’na yeni yönetim kurulu ile gidebilir. Kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesi adına tarafınıza yönelttiğimiz bu soruları en kısa zamanda yanıtlamanızı rica ederiz."

Beşiktaş Kulübü'nden TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan çağrıya destekBeşiktaş Kulübü'nden TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan çağrıya destekSpor

Fenerbahçe sahadan çekilirken TFF Başkanının güldüğü görüldüFenerbahçe sahadan çekilirken TFF Başkanının güldüğü görüldüSpor

GS-FB Süper Kupa maçı yarıda kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi!GS-FB Süper Kupa maçı yarıda kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi!Spor

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe
UEFA, Fenerbahçe'ye verdiği cezayı 2 yıl erteledi! UEFA, Fenerbahçe'ye verdiği cezayı 2 yıl erteledi!
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
Beşiktaş Kulübü'nden TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan çağrıya destek Beşiktaş Kulübü'nden TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan çağrıya destek
Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...
ÇOK OKUNANLAR
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
AKP'li Metiner'den geri vites: Önce sövdü sonra da özür diledi Önce sövdü sonra da özür diledi
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor Ödemeler bugün hesaplara yatıyor