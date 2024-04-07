GS-FB Süper Kupa maçı yarıda kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi!

TFF Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1. dakikada gol attıktan sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

Yedekler: Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın, Yiğit Epözdemir

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Mauro Icardi (dk. 1) (Galatasaray)

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.

TFF'NİN YOL HARİTASI

Yaşanan süreç sonrası hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre PFDK verir.

PFDK'nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'na taşıyabilir.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,

30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”