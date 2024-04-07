Ali Koç'tan Süper Kupa öncesi flaş sözler: İsyanın ilk adımını istemeyerek değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak durumundayız

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda müsabakada U19 takımıyla yer alacak. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı. Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüse binerek kent merkezine doğru hareket etti.

Ardından kafile ile birlikte gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ne yaşanacaksa, bugüne kadar ne yaşandıysa Fenerbahçe taraftarına, İslam Çupi'nin sözlerini hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe kupa şansı yüzde 50 olan bir maça A takımını getirmemiş ve bunu uğradığı haksızlıklara isyan etme uğruna yapmıştır."

"Geldiğimiz nokta itibariyle, Fenerbahçe; A Takımı'nı getirmeyip, kupa şansını zayıflatmış ve bunu uğradığı haksızlıkları dile getirmek için yapmıştır. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, son deplasman maçındaki linç teşebbüsü, Zorbalıkla son haftalarda çalınan şampiyonluklarımız..."

“BU İSYANIN İLK ADIMINI MAALESEF BURADA ATMAK DURUMUNDAYIZ”

"Bütün bu kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi ve olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe'yi isyan etme noktasına getirmiştir. Bu isyanın ilk adımını, istemeyerek ve arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak durumundayız."

"Bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, son deplasmanda yaşadıklarımızla alakalı değildir. Olağanüstü Genel Kurul'da videoda yaşadıklarımızı anlattık."

“BU SÜRECİN KAZANANI BELLİDİR”

"Birçok soru işaretine mahal verecek bu sürecin kazananı bellidir. Bugünkü tepkimizin, duruşumuzun maçın tarihiyle, son deplasman maçımızda yaşadıklarımızla ilgisi ve alakası yoktur. Olağanüstü Genel Kurul'da paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı anlattık. Esas sorgulanması gereken 'Neden Fenerbahçe bunları yaşıyor?' derken, isyanımız doğrultusunda ilk adımı atıyorken işi basitleştirmek bizim açımızdan kabul edilebilir değildir."

“BİZE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAPILMADI”

"Bize tek bir geçmiş olsun paylaşımı yapılmadı. Ne devletten, ne siyasetçilerden, herhangi bir partiden, futbolun paydaşlarından. TFF de dahil. Bunu not ettik. Ancak önemli olan kısım bu değil. Bırakın geçmiş olsun mesaj vermeyi, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için çalıştı."

"Futbolcuların ve teknik kadronun güvenliğini sağlayamayanlara ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan verdi, TFF yerinde duruyor, vali ve emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Bizim buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor?"

"Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz."

“DAHA NE OLMASI GEREKİYOR”

"TFF... İsteseniz, planlasanız bu kadar çok olayı bir sezona sığdıramazsınız. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmeniz için? Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksler alan, aldığı birçok karardan dönen, bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzak... Hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyor bilmiyorum ama yapılan birçok adım buna sebebiyet veriyor."

“GALATASARAY DA TUR ATLASAYDI”

"Galatasaray da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa arası mesafe, bizim birçok Avrupa'da oynayacağımız deplasman ile aynı mesafedir. Atina ile neredeyse iki misli."

“ALGI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR”

"Ertelemeyi Galatasaray istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor diyoruz. Biz onu hallederiz diyorlar. Gücünüz yetiyor Karagümrük'e öyle mi? Keşke gelselerdi, depremzedelere yaratacağımız kaynak, zavallı çocuklar' altında algı yapmaya devam ediyorlar."

"Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Futbolun tüm unsurlarını kendi lehlerine hizmet eder hale getirmeleri büyük bir başarı. Demin saydıklarımın hangisi rakibimizin başına geldi? Eski rekabet ortamı olsaydı zaten Galatasaray başvururdu bu tarih değişsin diye. Geldiğimiz nokta, kazanmak için her yol mübahtır anlayışının sonucu."

“SANIRSIN DÜNYANIN EN MAĞDUR TAKIMILAR”

"En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki kendi kurdukları sisteme, sanırsın dünyanın en mağdur takımı."

"Benim en beğendiğim, bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirecek ortam yaratıyorlar. Şampiyonlar Ligi. Bu zihin yapısına laf atmak, ölmüş bir hastaya ilaç vermek gibi bir şey. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar."

ŞANLIURFA'YA MESAJ

"Biletlerin tamamını Fenerbahçe satın aldı. Biletlerden yana herhangi bir kayıp yoktur. 2011 Süper Kupa'sı hala oynanmadı. TFF gerekli cevabı vermedi, değerlendirdiklerini de sanmıyorum. TFF'nin bu konuda neredeyse hiç adım atmamasını biz son derece manidar buluyoruz ve başka yerlere çağrışım yapan bir durum olarak nitelendiriyoruz. Artık nereye çekerseniz… 2011 Süper Kupa'yı Şanlıurfa'da oynanmasını önereceğiz. Riyad'da oynanmayan kupanın da burada oynanmasını öneren Fenerbahçe'dir. Bu maçı burada oynamak isterdik ama 1. önceliğimiz Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarıdır."