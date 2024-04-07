Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eyüpspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakan Bak, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'u tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında, "Trendyol 1. Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen Eyüpspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.