Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF resmen seçime gidiyor
TFF, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetiminin aldıkları kararı açıkladı.
Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldığını duyurdu.
Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Birçok taraftar ve kulüp yöneticisi, Büyükekşi'ye istifa çağrısında bulunuyordu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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