Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa yolunda

Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti.

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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.

Elit A Ligi’nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya gitti.

Kaynak: İHA

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