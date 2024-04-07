Bursaspor, 3. Lig'e düşerek Türkiye tarihinde bir ilki başardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla yeşil-beyazlılar TFF 3. Lig'e düştü.

Bursaspor, Süper Lig’de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.

SÜPER LİG'İN 2009-10 SEZONU ŞAMPİYONU

2013'te hayatını kaybeden Başkanı İbrahim Yazıcı'nın ardından büyük çöküntüye giren, maddi sıkıntılarla boğuşan ve transfer yasaklarıyla mücadele eden Bursaspor, geçtiğimiz sene TFF 1. Lig'e veda edip 2. Lig'e düşmüştü.

Yeşil beyazlılar, 2009-2010 sezonunda ‘dört büyükler’ dışında şampiyonluk yaşayan ilk takım olmuştu.

TEPKİ ALMIŞTI

Amedspor ile olan maçlarında ırkçı söylemleri ve saldırılarıyla da gündeme gelen Bursa ekibi, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem