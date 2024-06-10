Real Madrid, Carlo Ancelotti’yi yalanladı

Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası’yla ilgili açıklamalarını yalanladı. Kulüp kupaya katılacaklarını duyurdu.

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Real Madrid, Carlo Ancelotti’yi yalanladı

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, kısa süre önce FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve turnuvaya katılmayacaklarını belirtmişti.

Real Madrid, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA'nın önümüzdeki 2024/2025 sezonunda düzenleyeceği yeni Kulüpler Dünya Kupası'na katılımı hiçbir zaman sorgulamadık. Bu nedenle kulübümüz, dünya çapındaki milyonlarca taraftarımıza yeni bir şampiyonluk hayali yaşatmak için gururla ve büyük bir heyecanla karşı karşıya kaldığımız bu resmi müsabakada, planlandığı gibi yarışacaktır" ifadelerine yer verildi.

ANCELOTTİ NE DEMİŞTİ?

Carlo Ancelotti, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Real Madrid'e ekonomik olarak herhangi bir katkısı olmadığını ve bu turnuvaya katılmayacaklarını söylemişti:

Ancelotti, "Real Madrid, diğer kulüpler gibi daveti reddedecek. FIFA, yeni formatı ile düzenlenecek olan Kulüpler Dünya Kupası'na takımların katılmayacağını unutuyor. Tek bir Real Madrid maçı 20 milyon Euro değerinde... FIFA bu tutarı bize turnuva için vermeye çalışıyor." dedi.

YENİ FORMAT DUYURULMUŞTU

FIFA, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını duyurmuştu. 15 Haziran ile 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek organizasyona, 6 konfederasyondan 32 takım katılacak. Dörderli 8 grubun olacağı takımlar, birbiriyle tek maç yapacak ve grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar ise tek maç üzerinden oynanacak ve turnuvada üçüncülük karşılaşması oynanmayacak.

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